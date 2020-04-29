ЦБ ответил МВД на предложение заключить соглашение о взаимодействии

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Банк России отказал МВД в расширении доступа правоохранительных органов к содержащим банковскую тайну сведениям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

ЦБ отметил, что при выявлении признаков противоправных действий Центробанк оперативно информирует правоохранительные органы. В связи с этим Центробанк не видит необходимости во внесении изменений.

До этого министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной заключить соглашение об информационном взаимодействии. Также он предложил ЦБ дать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне.

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