Украина намерение предотвратить строительство «Северного потока-2»

После ввода в строй российского газопровода «Северный поток — 2» Украина потеряет возможность на транзит газа через ее территорию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на главу «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.

Он считает, что у «Газпрома» не останется причин для продления действующего договора с украинской стороной, несмотря на то, что тарифы на прокачку газа приемлемы.

Макогон уверен, что решение о прекращении транзита будет иметь политический характер.

Также он заявил, что Киев приложит все усилия для срыва строительства газопровода в Германию, работы по которому приостановлены из-за санкций США.

При этом Украина надеется на поддержку со стороны Европейского союза.

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