МВД предложило ЦБ заключить соглашение об информационном взаимодействии

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной заключить соглашение об информационном взаимодействии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

Так, МВД предлагает ЦБ дать своим сотрудникам доступ к банковской тайне.

В письме Колокольцев привел в пример инцидент с выводом 104 млрд рублей из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка (ПСБ). По мнению министра, этой ситуации можно было бы избежать, если бы правоохранительные органы своевременно получили доступ к закрытым данным.

Кроме того, МВД подготовило изменения в законодательство, вызванные тем, что кредитные организации отказывают силовикам в предоставлении материалов из-за неоднозначного толкования некоторых статей в законах.

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