В Турции опровергли сообщение об отказе отелей от системы «все включено»

Представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Неджип Боз заявил, что владельцы отелей пока не намерены отказываться от системы «все включено» (all inclusive).

По его словам, информация в СМИ о том, что в отелях могут отказаться от данной концепции из-за коронавируса, ложная.

«Ничто из того, что было сказано об этом, не соответствует действительности. Об этом вообще слишком рано говорить», — подчеркнул Боз, добавив, что «все включено» является их главным конкурентным инструментом.

Ранее сообщалось, что в турецких отелях больше не будет шведского стола из-за коронавируса.

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