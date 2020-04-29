В Турции опровергли сообщение об отказе отелей от системы «все включено»
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Представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Неджип Боз заявил, что владельцы отелей пока не намерены отказываться от системы «все включено» (all inclusive).
По его словам, информация в СМИ о том, что в отелях могут отказаться от данной концепции из-за коронавируса, ложная.
«Ничто из того, что было сказано об этом, не соответствует действительности. Об этом вообще слишком рано говорить», — подчеркнул Боз, добавив, что «все включено» является их главным конкурентным инструментом.
Ранее сообщалось, что в турецких отелях больше не будет шведского стола из-за коронавируса.
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