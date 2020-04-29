Минэкономразвития отменит штрафные санкции при расторжении договоров аренды

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Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников заявил, что Минэкономразвития подготовило законопроект о неприменении штрафных санкций к арендаторам при расторжении договоров аренды в случае, когда досрочное расторжение не предусмотрено его условиями. Об этом пишет «Интерфакс».

Решение принято в связи с тем, что большое количество арендаторов обращаются с жалобами на жесткие условия по расторжению.

«Учитывая все обстоятельства, мы считаем правильным эти пункты признать недействующими, чтобы к бизнесу, к арендаторам штрафных санкций драконовских не применялось», — сказал Решетников.

Уточняется, что проект подготовлен по поручению правительства. Изменения будут внесены в федеральный закон, предполагающий дополнительные меры поддержки арендаторов по их обращениям.

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