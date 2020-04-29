Новак объяснил необходимость сделки по нефти на примере действий французских сыроваров

Соглашение о сокращении добычи нефти является примером рационального подхода. Об этом рассказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью «Газете.Ru».

По словам министра, в кризисные моменты производители вынуждены объединяться для стабилизации рынка. Подобные примеры можно увидеть во многих отраслях.

«Даже в других отраслях, где снизился существенно спрос, собираются производители и думают о том, как вместе скоординировать действия по сокращению производства. Хороший пример — это во Франции производители сыра», — пояснил Новак.

Французские сыровары договорились на несколько месяцев сократить производство на 8% из-за закрытия ресторанов на фоне пандемии.

«Так что это рациональный подход. Он в том, что нужно принимать совместно меры с тем, чтобы не случился коллапс на нефтяном рынке», — заключил министр.

В середине апреля странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи примерно на 13%. Само соглашение вступит в силу только 1 мая.

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