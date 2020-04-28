Размер штрафа за оскорбления в интернете может составить до 10 тыс. рублей
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Депутат от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн составил законопроект, согласно которому штрафы за оскорбление в интернете будут приравнены к публичным оскорблениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.
Так, оскорбление в сети будет стоить гражданам 5-10 тыс. рублей, юридическим лицам — 200-700 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
По словам автора законопроекта, сейчас оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления. Интернет, как считает Хинштейн, является максимальной публичностью.
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