Путин поручил разработать общенациональный план по поддержке деловой жизни в РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/889/13065889/putin-pic905-895x505-44668.jpg">

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению деловой активности в России, а также комплексный пакет мер для поддержки бизнеса и граждан. Об этом он заявил на совещании с губернаторами по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

«Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что от кризиса пострадали многие индивидуальные предприниматели, а также семейный бизнес, «в развитие которого люди годами вкладывали свои силы». В связи с этим он предложил кабмину разработать очередной пакет мер по поддержке граждан и бизнеса, который способствует восстановлению доходов жителей России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: одновременного снятия ограничений по коронавирусу в регионах не будет

— Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из карантина к 5 мая