Костин: банки могут обойтись без дополнительной поддержки государства

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Российские банки могут обойтись без дополнительной денежной поддержки со стороны государства в 2020 году, так как «окрепли» за счет мер, принятых Банком России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ВТБ Андрея Костина.

«В 2008-2009 и в 2015 году государство было вынуждено тратить каждый раз не менее триллиона, чтобы поддержать банки. В нынешней ситуации <...> есть возможность обойтись без этого», — сказал Костин на совещании председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Он также отметил, что у банков есть «достаточный запас прочности», чтобы успешно выдержать экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса, несмотря на большие потери в доходах.

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