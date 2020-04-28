Почта Банк открыл фонд для инвестиций в золото

Почта Банк в рамках предоставления своим клиентам эксклюзивных возможностей совместно с ВТБ Капитал Инвестиции запустил работу инвестиционного фонда «Почта Банк – Золото», инвестиционная стратегия которого предполагает получение дохода за счет роста стоимости драгоценного металла, цена которого на сегодняшний день, в условиях макроэкономической нестабильности, стремительно увеличивается.

Таким образом, этот ПИФ дополняет линейку защитных инвестиционных инструментов Почта Банка.

«Во все времена вложения в золото были одними из самых стабильных: цена золота не подвержена валютным колебаниям во всем мире, — говорит член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян. — За последние 10 лет золото выросло в цене в 3 раза, и сейчас, на фоне пандемии и падения спроса на нефть, цена на него достигла исторического максимума за последние 7 лет».

Отмечается, что активы фонда будут размещаться в Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, который инвестирует средства через физическую покупку золота и отражает динамику цены на золото в слитках.

Уникальное преимущество «Почта Банк – Золото» — низкий порог входа и докупки паёв для инвесторов — от 1 тыс. рублей.

Если же срок владения паями фонда продлится свыше трех лет, то в этой ситуации предоставляется освобождение от уплаты НДФЛ — на сумму инвестирования до 9 млн руб.

Инвестирование является бессрочным, а вывод части денежных средств или всей суммы можно сделать в любой день без потери накопленного дохода.

«Инвестиции в золото позволяют потенциально получить доход, превышающий доходность по вкладам и от инвестирования в другие финансовые инструменты», — отмечает Бабаджанян.

Приобрести паи фонда «Почта Банк – Золото» можно в мобильном или интернет-банке «Почта Банк Онлайн» в разделе «Инвестиции», а также в отделениях банка и в управляющей компании. Помимо инвестиций в золото в линейке инвестиционных инструментов Почта Банка присутствуют ОФЗ-н и ПИФы ВТБ Капитал Инвестиции.