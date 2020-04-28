Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

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Председатель партии «Единая России» Дмитрий Медведев призывает членов партии направить месячную зарплату на помощь медицинским работникам на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает ТАСС

В ходе заседания президиума генсовета партии он обратился к сопартийцам с призывом направить месячную зарплату на уплату членских взносов, чтобы собранные средства пошли на оказание помощи медицинским работникам и всем, кто в ней нуждается.

По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались, 8 456 человек вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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