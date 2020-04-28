Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Председатель партии «Единая России» Дмитрий Медведев призывает членов партии направить месячную зарплату на помощь медицинским работникам на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает ТАСС
В ходе заседания президиума генсовета партии он обратился к сопартийцам с призывом направить месячную зарплату на уплату членских взносов, чтобы собранные средства пошли на оказание помощи медицинским работникам и всем, кто в ней нуждается.
По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались, 8 456 человек вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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