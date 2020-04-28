Песков: отдельного плана спасения среднего класса нет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не имеют отдельного плана по поддержке среднего класса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что существуют правительственные меры всему населению России.

«Кто будет под большим ударом, кто под меньшим, — давайте определимся по мере развития ситуации. Планов по поддержке именно среднего класса нет. Их и не должно быть. Есть меры поддержки всему населению. Выделять только средний класс – это неверный подход», — завил он.

Он отметил, что сложившаяся «непростая» ситуация требует большой и слаженной работы от руководства страны, руководства регионов и «участников экономической жизни».

Ранее ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов допустил, что из-за экономических последствий пандемии коронавируса COVID-19 средний класс может «скатиться в бедность».