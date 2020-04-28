Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

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Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно ограничениям Министерства сельского хозяйства России, до 30 июня вывезти из страны разрешено не более семи млн тонн зерна. Такое ограничение было введено для сдерживания роста цен.

Но грузоотправители забронировали всю квоту еще до 26 апреля, и Россия прекратила поставки зерна за границу. По-прежнему пшеницу экспортируют лишь нескольким соседним государствам.

Теперь увидеть российскую пшеницу смогут только четыре соседа из бывшего СССР. По данным агентства, примеру России последовали и некоторые другие страны, что «грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен».