Хуснуллин рассказал о сроках возобновления строек в Москве
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительные компании смогут возобновить работу на объектах в Москве и Подмосковье, когда в этих регионах будет пройден пик заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью РБК, принадлежащему Григорию Березкину.
«Пока мы не выйдем на стабильную ситуацию в Московском регионе, регионы будут принимать меры по защите», — сказал вице-премьер.
Он добавил, что процесс запуска стройплощадок вследствие длительного простоя может занять от двух до трех месяцев. Кроме того, из-за пандемии возможны задержки по срокам сдачи объектов в пользование, считает Хуснуллин.
Строительство жилых домов и коммерческой недвижимости приостановлено в столице с 13 апреля по 1 мая. Работа на инфраструктурных объектах Москвы продолжается.
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