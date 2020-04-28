Польша планирует арестовать активы «Северного потока – 2»

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Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что правительство государства планирует арестовать активы «Газпрома» в Европе. Об этом пишет Wprost.

Уточняется, что арест должен стать своего рода компенсацией энергетическому концерну PGNiG (ПГНиГ) после жалобы Польши на цены за поставляемый в республику российский газ.

«Лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие», — произнес Ковальский.

Компенсацию в размере $1,5 млрд присудил Польше Арбитражный суд в Стокгольме. По словам Ковальского, все ключевые проекты, реализуемые в Европе «Газпромом» и его дочерними компаниями, могут стать эффективным способом погашения долгов перед Польшей.

В первую очередь, он предлагает арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, что вызовет задержку реализации проекта Nord Stream 2.

Ранее сообщалось, что Стокгольмский арбитражный суд изменил формулу образования цены на покупку Польшей российского газа с 1 января 2014 года, что указывает на наличие разницы, которая должна быть возвращена «Газпромом».

Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.