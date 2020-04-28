FT: более 30 млн европейцев обратились за государственными компенсациями

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Более 30 млн трудоспособных жителей европейских стран обратились за компенсационными выплатами от своих государств на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Financial Times.

Речь идет о пяти странах Европы с крупнейшими экономиками: Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, отмечается в материале. По данным издания, реализация программы предоставления краткосрочных отпусков с целью не допустить разкого роста безработицы, в рамках которой жители запрашивают компенсации, обойдется странами в €100 млрд.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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