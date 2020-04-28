В число системообразующих вошла связанная с Собчак крабовая компания

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В обновленном списке системообразующих компаний России появился крупный добытчик краба в стране «Монерон». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы Минэкономразвития.

12 марта телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак договорилась о приобретении 40% доли в этой компании. Однако завершить сделку не удалось — 30 марта Южно-Сахалинский городской суд арестовал доли «Монерона» и запретил налоговой инспекции регистрировать какие-либо сделки с ней.

Уточняется, что в список системообразующих компаний входят представители рыбной отрасли, минимальная выручка которых составляет 20 млрд руб. По данным издания, консолидированная выручка «Монерона» в 2019 году достигла 23 млрд руб.

Также отмечается, что о включении компании в список системообразующих в середине апреля просила мать Ксении Собчак, которая является членом Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова. Однако она давно занимается темой рыбной отрасли и могла вести разговор не только о данной компании.

До этого стало известно, что в список системообразующих предприятий российской экономики вошли 246 компаний.

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