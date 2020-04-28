RT: США выделят $10 млн на развитие белорусской экономики

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Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить средства на развитие «инновационной экономики Белоруссии», сообщает RT со ссылкой на текст соответствующего документа.

По данным издания, речь идет о выделении $10 млн через отделение агентства на Украине.

Отмечается, что средства будут направлены на поддержку формирования благоприятных условий для основанного на инновациях предпринимательства и стимулирование роста частного сектора белорусской экономики.

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