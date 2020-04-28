В России упали продажи антисептиков

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В период с 30 марта по 5 апреля продажи антисептиков для кожи в России снизились на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом сообщает RT cо ссылкой на фискальные данные компании «Такском».

Так, средняя цена на данный товар в апреле была на уровне 493 рублей. При этом в апреле прошлого года стоимость антисептиков была ниже на 23%.

Кроме того, в начале апреля текущего года по сравнению с началом марта на 58% уменьшились продажи санитайзеров для рук. Средняя цена данных товаров в апреле — 274 рубля. Их стоимость выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики также указали, что в апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи санитайзеров и антисептиков увеличились в четыре раза.

Всего было проанализировано свыше 18 млрд кассовых чеков.

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