Минпромторг может заставить аптеки иметь в ассортименте маски

<img src="//img.gazeta.ru/files3/741/13009741/RIAN_6151612.HR-pic905-895x505-17793.jpg">

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство может выпустить правовой акт, предписывающий в обязательном порядке иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, маски можно купить не во всех аптеках страны, несмотря на то, что сами изделия производятся и завозятся в достаточном количестве.

«Очень бы хотелось, чтобы аптечные сети проявляли активность, и эти маски появлялись в том числе и у них», — сказал Евтухов.

Он отметил, что за наличие средств индивидуальной защиты в аптеках в большей степени отвечают региональные власти и те подразделения, которые ответственны в регионах за здравоохранение. Замглавы выразил желание, чтобы местное правительство поработало с представителями аптек и объяснило, что «маски должны быть не только в розничной торговле, но и, прежде всего, в аптечных сетях».

Евтухов добавил, что в середине апреля российские аптеки получили разрешение на торговлю тканевыми масками, однако их аптеки берут неохотно.

«Судя по всему, нам придется идти на такую крайнюю меру, как выпуск нормативного акта правительства, который будет предписывать аптекам в обязательном порядке в ассортименте иметь медицинские либо лицевые гигиенические маски», — заключил чиновник.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мантуров: в РФ ежедневно используется более 12 млн масок в день