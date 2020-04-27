В Москве пройден пик ажиотажного спроса на продукты

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В Москве пройден пик «продуктовой паники» и ажиотажного спроса на социально значимые продовольственные товары на фоне коронавируса. Об этом сообщило столичное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Уточняется, что регуляторы на протяжении последнего месяца каждый день мониторили торговые сети и контролировали рост цен на указанные товары.

«Аналитика показала, что ценовая ситуация на рынке социально значимых продовольственных товаров стабильна, скачкообразного роста цен не наблюдается», — говорится в сообщении.

Также в УФАС добавили, что продукты питания в столичных магазинах доступны, дефицита не наблюдается.

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