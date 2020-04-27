Умер глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев
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Генеральный директор «Металлинвеста» Андрей Варичев скончался, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Курской области.
Варичеву было 52 года. Он возглавлял один из крупнейших в России горно-металлургических холдингов «Металлинвест», а также являлся депутатом Курской областной думы.
Представитель администрации региона выразила соболезнования от лица губернатора и властей.
Причину смерти бизнесмена пока не назвали. Однако, как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, Варичев умер от двусторонней пневмонии.