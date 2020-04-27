Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
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Умер генеральный директор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Курской области.
Информацию о причине смерти или наличии какой-либо болезни пока не сообщают.
Губернатор и вся администрация Курской области выразили соболезнования в связи с кончиной гендиректора.
Андрей Варичев являлся депутатом Курской областной думы шестого (2016-2021 годы) созыва по спискам партии «Единая Россия», членом постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.