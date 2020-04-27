Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

Умер генеральный директор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Курской области.

Информацию о причине смерти или наличии какой-либо болезни пока не сообщают.

Губернатор и вся администрация Курской области выразили соболезнования в связи с кончиной гендиректора.

Андрей Варичев являлся депутатом Курской областной думы шестого (2016-2021 годы) созыва по спискам партии «Единая Россия», членом постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.