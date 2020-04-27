В России вырос оборот розничной торговли

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В марте оборот розничной торговли вырос с 4,6% до 5,6% в годовом выражении, то есть почти до трех трлн руб., следует из данных Росстата.

Отмечается, что с начала года показатель вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего с января по март 2020 года в обороте розничной торговли было 8,179 трлн руб.

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