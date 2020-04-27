«Газпром нефть» проводит испытания беспилотного транспорта в ХМАО

Дочерние компании «Газпром нефти» при поддержке правительства ХМАО — Югры успешно провели испытания беспилотного автомобиля на Южной части Приобского месторождения.

В испытаниях участвовал беспилотный электромобиль ГАЗель Next Электро. Нефтяники проверили его функциональность и возможность использования при решении типовых транспортных задач на внутрипромысловых дорогах.

Машина, тестировалась на скорости 40 км/ч, самостоятельно фиксировала появление на дороге постороннего транспорта и пешеходов, соответственно изменяя скорость и траекторию движения.

Были оценены маневренность, безопасность движения, дальность автономного хода и стабильность связи беспилотника с центром дистанционного контроля.

По результатам испытаний производителю были направлены уточняющие требования к электромобилю. На практике грузовые беспилотники могут задействовать уже в 2021 году.

Искусственный интеллект помогает нам в поиске углеводородов, обустройстве месторождений и в ежедневной разработке промыслов, отметил замгендиректора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

По его словам, цифровые технологии стали не просто инструментом увеличения эффективности производства, но и ключом к повышению качества и безопасности работы человека.

«Это является для нас абсолютным приоритетом и особенно актуально в суровых природно-климатических условиях Западной Сибири», — заявил Яковлев.