Центробанк предложил освободить граждан от страхования рисков по ипотеке

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Центральный Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, согласно которой граждане страны будут освобождены от необходимости за свой счет страховать риски по ипотеке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Предполагается, что кредиторы будут за свой счет осуществлять страхование.

При этом банк лишится права требовать от заемщика уплаты или возмещения страховой премии или заключения другого договора страхования.

В ЦБ рассчитывают обсудить концепцию с банковским и страховым сообществами в скорое время.

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