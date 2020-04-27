ФСО проведет исследование о получении льгот в период эпидемии в регионах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ФСО провести исследование на предмет фактического получения гражданами и организациями федеральных льгот и мер поддержки в период пандемии, сообщается на сайте камбина.

Согласно поручению, мониторинг и контроль будут осуществляться на постоянной основе.

«О результатах докладывать ежемесячно в правительство России», — говорится в документе.

Ранее эксперты заявили, что Федеральный центр выделяет миллиарды рублей на борьбу с пандемией, но региональные власти не могут распределить эти средства бизнесу и гражданам — освоено всего 10%.

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