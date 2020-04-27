Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий

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Российский президент Владимир Путин поручил до 15 мая выделить регионам дополнительную финансовую помощь на меры по поддержке граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В целях финансирования мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов, в том числе мероприятий, самостоятельно реализуемых российскими регионами в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-19, субъектам страны выделено 200 млрд руб, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял всю необходимую нормативную базу, которая позволит реализовать второй антикризисный пакет поддержки экономики и россиян в условиях пандемии коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 87 147 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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