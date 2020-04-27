Правительство России приняло нормативную базу второго антикризисного пакета
Кабмин России принял всю необходимую нормативную базу, которая позволит реализовать второй антикризисный пакет поддержки экономики и россиян в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
По его словам, меры из второго антикризисного пакета начали действовать. Они направлены на поддержку россиян и российской экономики.
В частности, были освобождены от налога на доходы физических лиц доплаты медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.
«Это дополнительные 80 тыс. рублей в месяц врачам, 50 тыс. рублей – среднему медицинскому персоналу и врачам скорой помощи, 25 тыс. – младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи», — отметил Мишустин.
Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 87 147. Выздоровели 579 пациентов, число летальных исходов возросло до 794.
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