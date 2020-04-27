В России снизят размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми

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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 20 мая представить меры по снижению до 15% минимального размера первоначального взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что ответственным за выполнение назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Такое кредитование доступно для оформления до 1 ноября 2020. Ставка 6,5% будет сохраняться на весь период ипотеки.

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