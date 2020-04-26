Минфин РФ готов выделить дополнительные средства в случае продления ситуации с COVID-19
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин готов выделить дополнительные средства на поддержку населения и экономики в случае продления ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничений. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в стране для поддержания россиян ресурсов достаточно, резервы есть.
«Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать», — сказал глава ведомства.
Силуанов добавил, что внутри бюджета власти направят около 2,8% ВВП дополнительных ресурсов как в виде прямой бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки.
Для этого Минфин возьмет около 2 трлн руб. из Фонда национального благосостояния, а также привлечет около 1 трлн руб. дополнительных заимствований.
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