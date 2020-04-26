Кабмин утвердил правила возмещения затрат туроператоров из-за COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о правилах предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса. Постановление опубликовано на сайте правительства.
«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции», — сказано в документе.
Субсидии будут предоставляться организациям, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров.
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