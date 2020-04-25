Рабочие советы ГАЗа будут контролировать выполнение мер по поддержке автопрома

Рабочие советы «Группы ГАЗ» наладят контроль за выполнением программ, которые президент Владимир Путин поручил реализовать для поддержки автопрома, заявил председатель рабочих советов Группы ГАЗ Евгений Морозов.

В пятницу глава государства поручил правительству обеспечить стабильную работу автомобильной отрасли и призвал органы власти и компании с гос. участием закупать отечественную автомобильную технику.

Евгений Морозов рассказал, что рабочие советы «Группы ГАЗ» с большой надеждой ожидали совещания президента РФ по автопрому, потому что до сих пор никаких антикризисных, действенных мер поддержки в этот тяжелый для ГАЗа период в правительстве не принималось.

«Ранее мы не видели понимания от чиновников, что при таком катастрофическом падении рынка мы бьемся за то, чтобы сохранить наши высококвалифицированные кадры, сохранить наш завод и тысячи автокомпонентных предприятий, благополучие которых зависит от ГАЗа», — заявил Морозов.

Рабочие советы ГАЗа уверены, что таким предприятиям, как ГАЗ, должна быть адресная поддержка, чтобы учитывались масштабы завода, его влияние на отрасль.

«Мы очень рады, что Владимир Владимирович с большим вниманием относится к проблемам автопрома и что он очень оперативно принял решения, которые поддержат отрасль. А со своей стороны, наши рабочие советы намерены наладить контроль за тем, как чиновниками выполняются эти программы, чтобы эти меры не «застряли» ни на каком уровне и чтобы они были доведены именно до наших потребителей и наших заводов», - подчеркнул Морозов.

Как известно, с 20 апреля Горьковский автозавод перешел на сокращенный график работы из-за падения спроса на коммерческий транспорт, в апреле загрузка производства упала на 70%.

Рабочие советы «Группы ГАЗ» были созданы работниками предприятия для продвижения инициатив по развитию производств, повышению производительности труда, решению социальных задач. В Рабочие советы входят представители трудовых коллективов всех предприятий компании. По мнению рабочих советов ГАЗа, особенно в такие сложные периоды голоса трудовых коллективов должны быть решающим во всех вопросах деятельности компании. Напомним, что Рабочие советы ГАЗа организовали и провели ряд акций протеста против американских санкций, препятствующих развитию предприятия: митинг у посольства США, автопробег по странам Европы. Одной из первых инициатив рабочего совета стало приглашение Валерия Гергиева провести концерт прямо на производственной площадке в поддержку Горьковского автозавода.