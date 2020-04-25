Эксперт рассказал, что запрещено делать с чужой банковской картой
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, что не стоит делать с чужой банковской картой. Об этом сообщает агентство «Прайм».
По его словам, чужую банковскую карту не стоит вообще трогать или поднимать с земли, так как каждый, кто прикасается к ней, потенциально может рассматриваться как вор.
Кроме того, не нужно возвращать карту в банк, который ее выпустил. В такой ситуации каждый следующий человек, который будет получать карту, попоет под подозрение.
«Очень сложно будет доказать, что вы не украли карту и не сняли с нее деньги», — добавил Деев.
При этом карту можно уничтожить, тогда риски снимутся и того, кто нашел и с ее владельца.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Банки сообщают об активизации мошенников
— «Заражают вирусом»: как мошенники наживаются на россиянах