Депутат ГД призвал отменить плату за ЖКХ для религиозных организаций из-за пандемии

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Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов призвал губернаторов регионов отменить плату за коммунальные услуги для религиозных организаций на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гаврилова, религиозные организации столкнулись с серьезными финансовыми трудностями из-за снижения пожертвований от граждан и бизнеса. В сложившейся ситуации целесообразно будет освободить такие организации от оплаты коммунальных услуг на полгода, считает депутат.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.

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