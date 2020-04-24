Решетников предсказал дефицит бюджета до 5% в 2020 году
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Министр экономического развития России Максим Решетников назвал предполагаемый размер дефицита бюджета страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По заявлению Решетникова, дефицит федерального бюджета России за 2020 год составит 4,5-5% ВВП.
Ранее сообщалось, что министр оценил потери российской экономики в 100 млрд рублей в день из-за мер по борьбе с коронавирусом нового типа.
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