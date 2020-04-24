Эксперты высказались о снижении ключевой ставки до 5,5 %

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Эксперты высказались по поводу решения Банка России снизить ключевую ставку до 5,5 % годовых. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что такое изменение простимулирует крупные банки снизить ставки по ипотеке на 0,3-0,4%.

Управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Мария Литинецкая же предположила, что банки наоборот не станут снижать ипотечные ставки. Сделают это лишь небольшие банки с целью привлечения клиентов.

А вот директор по продажам «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Ирина Туманова считает, что очередное снижение ЦБ не окажет сильного влияния на развитие рынка недвижимости, поскольку экономическая ситуация в данный момент является крайне нестабильной. Она добавила, что снижение может увеличить маржинальность банков.

По словам Тумановой, в условиях пандемии коронавируса стоит вводить более серьезные меры поддержки и социальные программы. Она считает необходимым временно освободить россиян от налоговых платежей и штрафов, а также сделать ипотечные каникулы неограниченными.

До этого стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до 5,5 % годовых.