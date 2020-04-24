Песков назвал недопустимым формальный подход к оказанию помощи бизнесу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости формального подхода при оказании помощи бизнесу для выплаты зарплаты сотрудникам, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Здесь формальный подход недопустим. Об этом говорил и премьер Мишустин, и президент Путин неоднократно», — сказал Песков.
Он добавил, что техническая задолженность по налогам у предприятий не является основанием для отказа в подобной помощи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пострадавшие от распространения коронавируса предприятия малого и среднего бизнеса получат от государства финансовую помощь для выплат зарплат сотрудникам. Размер помощи будет равен размеру МРОТ, то есть составит 12 130 руб. на каждого работника предприятия.
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