Минэкономразвития подтвердило получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева

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Минэкономразвития получило письмо Банка России с просьбой ограничить информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве уточнили, что запрос регулятора получен и в данный момент находится на рассмотрении.

Ранее помощник министра Сергей Ткачук заявил, что ЦБ и Минэкономразвития не обсуждали информационную активность министра.

ЦБ направил в ведомство письмо, в котором попросил сдерживать публичную деятельность Глазьева на время пандемии.

Действия регулятора связаны с тем, что министр предложил ввести налог на неторговые валютообменные операции, а сборы от него использовать «в общих целях».

По его словам, эта мера нейтрализует атаки валютных спекулянтов, которые используют нестабильность на нефтяном рынке для манипулирования курсом рубля.

В ЦБ сочли, что предложение Глазьева содержит некорректные сведения и может нанести ущерб репутации совместных мер властей и регулятора. Кроме того, в банке назвали недопустимым искажение информации в настоящей ситуации рыночной волатильности.