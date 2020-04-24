Долги граждан по микрокредитам выросли на 47% за год

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Количество просроченных задолженностей граждан России перед микрофинансовыми организациями к концу марта 2020 года увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

«За весь 2019 год рост просроченных кредитов был более или менее сопоставимым с ростом общего портфеля микрозаймов <...> Доля потенциально проблемных кредитов за прошедший год не должна была сильно поменяться», — сообщил агентству замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров, комментируя полученные данные.

По информации бюро, количество выданных гражданам России ссуд от МФО возросло до 4,4 млн займов. Объем просрочки увеличился на 48,6%, до 50,1 млрд руб. Доля просроченных долгов также выросла до 32,5% от всех полученных займов.

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