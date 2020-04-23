Источник: Путин примет участие в совещании по поддержке автопрома
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Президент России Владимир Путин примет участие в совещании по поддержке российского автопрома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, совещание запланировано на пятницу, 24 апреля.
В обсуждении примут участие главы национальных автоконцернов: «Группы ГАЗ», «Камаза», а также «АвтоВАЗа» и Sollers.
На совещании будут подняты вопросы положения российского автопрома, а также обсуждение мер поддержки отрасли.
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