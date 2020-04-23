Помощник Глазьева прокомментировал просьбу ЦБ сдержать активность министра

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Помощник министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева Сергей Ткачук заявил, что ЦБ и Минэкономразвития не обсуждали информационную активность министра, сообщает «Подъем».

«Никаких разговоров не было. Все содержательные представления и рекомендации и систему мер, которая нами разрабатывается, можно найти на персональном сайте Сергея Юрьевича в многочисленных публикациях. Новый доклад вот неделю назад вышел. Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились», — сказал Ткачук.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦБ обратился в Минэкономразвития с просьбой ограничить информационную деятельность Глазьева из-за его предложения ввести налог на неторговые валютообменные операции.

В регуляторе сочли, что предложение Глазьева частично содержит некорректные сведения и может нанести ущерб репутации совместных мер властей и банка.