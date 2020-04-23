CBS: госдолг США достиг рекордной величины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/878/12921878/AP_20020558552772-pic905-895x505-30347.jpg">

Общая сумма государственного долга Соединенных Штатов достигла рекордного уровня — $24,5 трлн, передает CBS.

По данным телекомпании, с начала 2020 года госдолг страны возрос на $1,5 трлн.

Отмечается, что этому способствовали предпринимаемые меры по борьбе с пандемией коронавируса.

В конце марта Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 21 апреля Сенат Конгресса США одобрил очередной пакет мер почти на $500 млрд.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд

— «Есть сделка»: США потратят $2 трлн на борьбу с коронавирусом