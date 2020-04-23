Российские пивоваренные компании попросили помощи у государства

Крупнейшие пивоваренные компании (AB InBev Efes, «Балтика» и HEINEKEN) обратились к государству за помощью в связи с экономической ситуацией, возникшей из-за коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации Производителей Пива, поступившем в «Газету.Ru».

Пивовары отметили, что эпидемиологическая ситуация стала вызовом для отрасли. В связи с этим ассоциация обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с рядом просьб. В частности, пивоваренные компании просят государство снизить ставку акциза на пиво и пивные напитки крепостью до 8,6% с 1 июля 2020 года с текущих 22 руб./л. до 21 руб./л. до 2022 года. Также предлагается ввести двухлетний мораторий на увеличение ставки действующих налогов и налоговые каникулы (отсрочка по налогу на прибыль, НДС и т.д.).

«Ассоциация выражает надежду на поддержку со стороны государства. В ином случае отрасль лишится финансовой стабильности», — подчеркнул председатель Совета ассоциации Андрей Губка.

Он полагает, что лишение финансовой стабильности станет причиной ухудшения социально-экономической ситуации в городах присутствия пивоваренных компаний.

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