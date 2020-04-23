Правительство выделит более 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

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Правительство России выделит более 9,5 млрд руб. на помощь в погашении ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Речь идет о семьях, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.

По словам премьера, государство поможет таким семьям полностью или частично погасить ипотечный кредит.

«Максимальная сумма погашения составит 450 тыс. руб. На эти цели мы направим более 9,5 млрд руб.», — уточнил председатель правительства.

Он отметил, что эта мера поможет не менее 21 тыс. семей.

Также, при учете расширенного материнского капитала, общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 млн руб.

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