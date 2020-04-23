Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер Центробанка
Российские банки приступили к сокращению программ лояльности на фоне регулирования Центробанком РФ комиссий за прием карт, которые магазины платят банкам. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Ранее из-за ситуации с коронавирусом и введенных карантинных мер Банк России установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2% в период с 15 апреля по 30 сентября.
Вслед за решением Центробанка платежные системы уменьшили до 0,7% межбанковскую комиссию — часть эквайрингового тарифа, которую банк-эквайер, обслуживающий магазин, платит банку-эмитенту карты покупателя. Именно с прибыли от этой комиссии банк-эмитент и направляет деньги на кешбэк.
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