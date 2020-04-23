Чекушки водки начнут исчезать с российских прилавков с 1 июля
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
С российских прилавков могут исчезнуть крепкие алкогольные напитки в бутылках менее 0,5 л. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Нововведения могут произойти из-за нового стандарта розлива, который вступает в силу с 1 июля текущего года.
Теперь ГОСТ исключает возможность разливать крепкий алкоголь, в том числе воду, в емкости объемом 250 и 375 мл.
По данным издания, у ряда компаний на долю такой продукции приходится половина от общего объема производства.
Отмечается также, что запрет чекушек приведет к масштабным затратам на переоборудование линий розлива.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: