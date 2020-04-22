Росстат опубликовал данные о промпроизводстве в марте и за I квартал 2020 года

В марте промышленное производство выросло на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,4% по сравнению с февралем текущего года, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики.

Всего же по итогам первого квартала Росстат констатировал прирост на 1,5% по сравнению с январем-мартом 2019 года.

«Несмотря на оптимизм относительно роста промпроизводства в марте 2020 года, под серьезным давлением в связи с введёнными ограничениями окажутся отрасли туризма, розничной торговли, услуги населению и общепит», — говорит доцент кафедры Математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.

«Поскольку доля этих сфер в ВВП значительна, это спровоцирует практически неминуемую рецессию, что в свою очередь скажется и на промышленном производстве в апреле-мае», — заметил он.

Тем не менее, по словам Моисеева, положительная динамика в марте позволяет надеяться на реализацию позитивного сценария развития событий, при котором падение ВВП не превысит 5-8%.