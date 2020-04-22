ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой

ВТБ одобрил первые 167 заявок на сумму более 6 млрд рублей предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках объявленнной руководством страны госпрограммы субсидирования процентной ставки и предоставления кредитных каникул сроком на полгода.

Среди клиентов, получивших возможность льготной реструктуризации, в частности, сеть кинотеатров «Парадиз», аквапарк «Мореон», сеть магазинов одежды БИНКО и санаторий «Русь».

«В условиях непростой экономической ситуации государственная программа со снижением для клиента на 2/3 процентных платежей по действующему договору является дополнительной мерой поддержки, на которую могут рассчитывать предприниматели», — говорит заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Предприятиям, заключившим с банком до апреля кредитный договор на любые цели, предоставляется отсрочка уплаты кредита на 6 месяцев с делением процентных платежей на три равные части: по одной трети процентной ставки оплатят государство и банк соответственно, и оставшаяся треть будет уплачиваться заемщиком.

Льготная ставка устанавливается на 6 месяцев 2020 года. В свою очередь, общий срок погашения кредита также может быть продлен на полгода.

«Ранее мы начали предоставлять клиентам льготные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам, а также применять собственные инструменты поддержки заемщиков. Уверен, что в совокупности эти меры позволят предпринимателям снизить финансовую нагрузку и продолжить эффективное развитие своего бизнеса», - напомнил Бортников.

В рамках реструктуризации кредитов для бизнеса ВТБ также не применяет пени и штрафы за неисполнения ими других обязательств по кредитным сделкам.