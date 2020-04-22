ПСБ за январь-март увеличил чистую прибыль более чем 2,5 раза

Чистая прибыль ПСБ по РСБУ (неконсолидированные данные) за первые три месяца 2020 года составила 17,9 млрд руб., что в 2,6 раза выше, чем в I квартале прошлого года.

Согласно отчетности, ключевой источник чистой прибыли – регулярный бизнес банка.

«Банк демонстрирует устойчивую динамику кредитования в корпоративном и розничном сегменте, рост комиссионного дохода, а также эффективную работу по урегулированию проблемной задолженности. Это обеспечило нам рост прибыли в начале 2020 года», — говорит Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

Чистый процентный доход, по сравнению с тем же периодом годом ранее вырос на 14% и по состоянию на начало апреля составил 14,4 млрд руб. В свою очередь, чистый комиссионный доход увеличился год к году на 43%, составив 4,7 млрд руб.

Кроме того, в I квартале банк получил единовременный доход в размере 7,5 млрд руб. по мировому соглашению с НПФ в рамках конвертации депозитов в субординированные облигации по ставке ниже рыночной в соответствии с требованиями МСФО 9.

За первые три месяца 2020 года клиентский кредитный портфель, нетто (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 6% и по состоянию на 1 апреля составил 1 015 млрд руб. Кредитный портфель юридических лиц (за вычетом резервов) составил 830 млрд руб., показав 5% рост в 1-м квартале, а кредитный портфель физических лиц (за вычетом резервов) – 185 млрд руб. (+12%).

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка сократилась с 1,8% до 1,5% за 1-й квартал отчетного года.

Собственные средства (капитал) банка на 1 апреля 2020 года составили 187 млрд руб., что на 8 млрд руб. больше, чем на начало 2020 года. Прирост капитала произошел за счет прибыли 1 квартала 2020 года, которая не включает в себя корректировки в соответствии с МСФО 9.

«Вторая половина года будет непростой для всей банковской отрасли, что связано с экономическими последствиями пандемии COVID-19. Уже сейчас ПСБ предпринимает ряд мер для поддержки клиентов, пострадавших из-за коронавируса, запуская собственные предложения и активно участвуя в реализации государственных программ поддержки бизнеса и населения», – подытожил Евгений Смирнов.